Eski futbolcu Ezequiel Lavezzi, karantina günlerinde aşk hayatıyla gündemde

Eski futbolcu Ezequiel Lavezzi, Karayip Adaları’nda sevgilisi Natalia Borges’le karantina günlerini geçiriyor.

Arjantin basınına göre ise Borges, Lavezzi’nin en iyi dostlarından birinin eski kız arkadaşı. Bir gazetecinin yaptığı bu haberi, Lavezzi’nin eski kız arkadaşı model Yanina Screpante doğruladı. Lavezzi hakkında konuşmaktan yorulduğunu belirten Screpante, “İki sene önce ayrıldık ve bana hala Lavezzi soruluyor. Ama şunu söyleyebilirim, Borges onun en iyi arkadaşlarından birinin eski kız arkadaşıydı. Çocuğun adı da Lorenzo Tonetti” diye konuştu.

Lavezzi’ye karşı çok kırgın olduğunu belirten Screpante, “İlişkileri uzun süredir devam ediyor. Biz çıktığımızda bile birlikteydiler. Arkadaşlarının yüzüne baka baka yalan söylüyordu. Ne istiyorsa yapmakta özgün. Karma bir yolunu bulur” diyor.

Screpante’ye göre Lavezzi bunu daha önce de yapmış olabilir: “Bilmiyorum. Daha önce de farklı kişilerle böyle bir durum yaşanmış olabilir. Prodüktör olan Nacho Viale’nin eski kız arkadaşıyla da ilişkisi olmuştu.”

Arjantinli Lavezzi, İtalya’da Genoa ve Napoli forması giydikten sonra Fransa’nın yolunu tutmuş ve PSG’de kariyerine devam etmişti. Ardından Çin Ligi’nin yolunu tutan oyunca Hebei Fortune’da oynamış ve 34 yaşında futbola veda etmişti.