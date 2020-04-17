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Dünyanın en büyük stadyumu için düğmeye basıldı

Çin'in Guangzhou Evergrande takımı, inşa edilecek yeni stadyumunun tanıtımını yaptı. Maliyeti dudak uçuklatan projenin tamamlanması halinde Guangzhou Evergrande, dünyadaki en büyük stadyuma sahip olacak. Stadyumun

SKOR DIŞ HABER
16:18 -
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Dünyanın en büyük stadyumu için düğmeye basıldı

Çin Süper Ligi takımlarından Guangzhou Evergrande, yeni stadyumunun inşasına başlıyor. Yapılacak yeni stadyumun projesini tanıtan kulüp, inşaatı 2023 Asya Oyunları açılışına kadar bitirmeyi planlıyor.

Guangzhou Evergrande’in lotus çiçeği temalı 100 bin kişi alabilecek yeni stadyumu, şu anda dünyanın en büyük stadyumu olma unvanını elinde bulunduran Barcelona’nın 99 bin 354 kapasiteli Camp Nou Stadyumu’nu geride bırakacak. Stadyum, yaklaşık 1.7 milyar dolara mal olacak.

Proje hakkında bilgi veren kulübün sponsoru olan Evergrande’in Başkanı Xia Haijun, yeni stadyumun Sidney’deki Opera Binası ya da Dubai’deki Burj Khalifa gibi Çin futbolunun dünyadaki bir simgesi olacağını söyledi. Xia Haijun, ayrıca yeni stadyumun, 2023 Asya Oyunları’nın açılışına ev sahipliği yapmasını da umduklarını söyledi.

Guangzhou Evergrande’in yeni stadyumunun tanıtım filmi:

Asya futbolunun en büyük takımlarından biri olan Guangzhou Evergrande, 2010 yılından bu yana 8 Çin Süper Ligi, 2 Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Guangzhou Evergrande’nun kadrosunda Beşiktaş’ın eski yıldızı Talisca ile birlikte, Tottenham ve Barcelona formaları da giymiş olan Paulinho da yer alıyor.

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Guangzhou Evergrande
Son güncelleme: 16:30 17.04.2020