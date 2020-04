Dünyanın en büyük stadyumu için düğmeye basıldı

Çin Süper Ligi takımlarından Guangzhou Evergrande, yeni stadyumunun inşasına başlıyor. Yapılacak yeni stadyumun projesini tanıtan kulüp, inşaatı 2023 Asya Oyunları açılışına kadar bitirmeyi planlıyor.

Guangzhou Evergrande’in lotus çiçeği temalı 100 bin kişi alabilecek yeni stadyumu, şu anda dünyanın en büyük stadyumu olma unvanını elinde bulunduran Barcelona’nın 99 bin 354 kapasiteli Camp Nou Stadyumu’nu geride bırakacak. Stadyum, yaklaşık 1.7 milyar dolara mal olacak.

Proje hakkında bilgi veren kulübün sponsoru olan Evergrande’in Başkanı Xia Haijun, yeni stadyumun Sidney’deki Opera Binası ya da Dubai’deki Burj Khalifa gibi Çin futbolunun dünyadaki bir simgesi olacağını söyledi. Xia Haijun, ayrıca yeni stadyumun, 2023 Asya Oyunları’nın açılışına ev sahipliği yapmasını da umduklarını söyledi.

Guangzhou Evergrande’in yeni stadyumunun tanıtım filmi:

Animation of Guangzhou Evergrande’s new stadium: The BGM is My motherland and I, a song promoted by the state for the 70th anniversary of the founding of the PRC last year. The choice of BGM demonstrates their political sensitiveness(again):link business to nationalist sentiment. pic.twitter.com/pB0s82VYa0

