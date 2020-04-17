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Sözcü

Dickson Etuhu’ya şikeden 5 yıl men cezası!

İsveç'te şike depremi yaşanıyor. Bir dönem Manchester City ve Fulham'da da forma giyen Nijeryalı orta saha Dickson Etuhu'nun, 2017'de AIK kalecisine şike teklif ettiği ortaya çıktı.

SKOR DIŞ HABER
09:35 -
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Dickson Etuhu’ya şikeden 5 yıl men cezası!

Eski Manchester City ve Fulham orta sahası Dickson Etuhu, 2017’de karıştığı şike skandalı nedeniyle İsveç Futbol Federasyonu tarafından 5 yıl men cezası aldı.

2014’te İsveç’in AIK takımına transfer olan ve 2016’da futbolu bırakarak menajerlik yapmaya başlayan Etuhu’nun, AIK Solna-IFK Göteborg maçından önce AIK kalecisine kötü performans sergilemesi için 160 bin Pound teklif ettiği iddia edilmişti.

Kaleci Kyriakos Stamatopoulos, kendisine yapılan teklifi anında polise bildirince maç oynanmamış ve Etuhu ifadeye çağırıldıktan sonra serbest bırakılmıştı.

İsveç Federasyonu yaptığı açıklamada, Etuhu’nun şikeye karıştığının kesinleştiği ve bu kişinin 5 yıl boyunca herhangi bir spor organizasyonunda yer almasının yasaklandığı öğrenildi.

2010 Dünya Kupası’nda Nijerya Milli Takımı’nın forması giyen Etuhu, Nisan 2025’e kadar herhangi bir İsveç kulübünde göreve alamayacak.

Futbola Manchester City altyapısında başlayan Etuhu, Norwich, Sunderland, Fulham ve Blackburn gibi takımların formasını da giydi.

AIK Solna Dickson Etuhu isveç
Son güncelleme: 09:39 17.04.2020