Canlı yayında Ronaldinho sürprizi! İlk kez görüntülendi

Sahte pasaportla Paraguay’a girmeye çalışırken yakalanan ve mahkeme süresince aldığı hapis cezası ev hapsine çevrilen Ronaldinho, beş yıldızlı otelde davasının sona ermesini bekliyor. Otelden çıkması yasak olan Ronaldinho, yine de hayranlarıyla bağ kurmaktan geri kalmıyor.

Brezilya’nın ünlü samba grubu ‘Revelacao’nun sosyal medyadan verdiği canı yayına katılan Ronaldinho, hapisten çıktıktan sonra ilk kez görüntülendi. Grubun yayınına video ile bağlanan Ronaldinho, sevenlerine el salladı. Kısa süre yayında kalan Ronaldinho, daha sonra öpücük göndererek yayından ayrıldı.

e o ronaldinho que apareceu na live do revelação direto da prisão domiciliar pic.twitter.com/PVwJckI31o — Rolê Aleatório (@rolealeatorio) April 16, 2020

Grup üyelerinden biri, Ronaldinho hakkında “Corona virüsüne bile çalım atan adam” şeklinde esprili bir tanımlama yaptı.

Ronaldinho, 6 bin metrekarelik alana inşa edilmiş lüks otelin kral dairesinde ev hapsinde tutuluyor. Ronaldinho, oteldeki günlerini spor salonunda çalışarak ve ailesine gönderdiği videoları hazırlayarak geçiriyor.