Bayern Münih’in hedefi Leroy Sane

Dünya ve Avrupa´da koronavirüs sebebiyle sezonların tamamlanıp tamamlanmayacağı konuşulurken, gelecek sezon için de transfer hazırlıkları başladı. Alman devi Bayern Münih, geçtiğimiz sezonda kadrosuna katmak istediği Leroy Sane için yeniden atağa kalktı.

İngiltere´nin önde gelen gazetelerinden TheSun´da yer alan habere göre, Alman kanat oyuncusu için geçtiğimiz sezon 100-120 milyon Sterlin arası bir teklif götüren Bayern Münih, Sane´nin sezon başında yaşadığı diz sakatlığının ardından bu teklifi 60 milyon Sterlin civarına kadar düşürdü. İngiliz ekibiyle 1 senelik kontratı kalan Sane´nin de Bayern Münih´te forma giymeye sıcak baktığı biliniyor. Ancak Manchester City´nin İspanyol çalıştırıcı Pep Guardiola da Sane´den vazgeçmiş değil.

Öte yandan Guardiola´nın, Sane´yi takımda kalması yönünde ikna etmeye çalıştığı da İngiliz basınında çıkan haberler arasında yer aldı.