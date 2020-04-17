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Sözcü

Barcelona’dan Sivas örneği

İspanyol ekibi Barcelona, resmi sosyal medya hesabından Sivas’ın da isminin yer aldığı bir paylaşımda bulundu.

21:24 -
Haberler Futbol
Barcelona’dan Sivas örneği

La Liga takımlarından Barcelona, Arjantinli futbolcusu Lionel Messi’nin gol attığı bir videoyu Türkçe sosyal medya hesabından paylaştı. Yapılan paylaşımda Sivas'ın da isminin yer alması dikkat çekerken, kısa sürede yüzlerce etkileşim aldı.

Yapılan paylaşıma, “Yağmurda, çamurda, karda; hatta zorlu Sivas deplasmanında bile gol atması engellenemez” notu eklenirken, Sivasspor taraftarı da paylaşımın altına yorumlar yaptı.

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