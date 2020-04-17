Arsenal futbolcuları maaş indirimini kabul etti! Ancak şartlar değişti…

Corona virüsü nedeniyle Avrupa’da birçok kulüp oyuncuların maaşlarında indirime giderken, Arsenal’de yaşanan anlaşmazlık da son buldu.

İlk başta indirim teklifini reddeden yıldız oyuncular, Şampiyonar Ligi’ne katılmaları halinde bonus ücret alma teklifi sonrasında yüzde 12,5’luk bir kesintiyi kabul edeceklerini bildirdiler.

Londra ekibi, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı elde edilmesi halinde her bir oyuncuya 100 bin Pound verecek. 2021 Şampiyonlar Ligi’nin kazanılması halinde 500 bin Pound ya da Avrupa Ligi zaferi halinde 100 bin pound teklif etti.

Yeni yapılan anlaşma sayesinde, gelecek iki sezonda Şampiyonlar Ligi’ne katılmaları halinde oyuncular kesinti yapılan orandaki paralarını da geri alabilecekleri anlamına geliyor.

Yüzde 12,5’luk indirim Nisan 2020 ve Mart 2021 tarihleri arasında geçerli olacak ve Avrupa Ligi’ne katılınması halinde yüzde 7,5’a düşürülecek.

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta’nın oyuncularla yaptığı görüşmenin anlaşmada etkili olduğu öğrenildi.