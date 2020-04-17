Andres Iniesta: Birbirimize ne zaman sarılabileceğiz?

Ünlü spor yazarlarından Sid Lowe, efsane futbolcu Andres Iniesta ile bir röportaj yaptı ve bu röportaj the Guardian’da yayımlandı:

“Ne zaman tamamıyla dolu, futbol oynanan bir stadyum görsem duygulanıyorum” diyor Andres Iniesta. Barcelona’da efsaneleşen ve kariyerinde sayısız başarıya imza atan ünlü sporcu, salgın sebebiyle futboldan 54 gündür ayrı.

Iniesta, Japonya’da Vissel Kobe formasını son olarak 21 Şubat’ta giydi. Corona virüs salgını sebebiyle ligler önce 15, sonra 29 Mart’a ertelendi. Üçüncü bir kararla 6 Mayıs’a ertelenen ligin, şu anda ise 9 Mayıs’ta başlayacağı umut ediliyor.

Lig başladığında Iniesta 36 yaşında (11 Mayıs doğum günü) olabilir. Günlerin tamamıyla evde geçtiğini söyleyen deneyimli yıldız, bin 800 nüfuslu Fuentealbilla kasabasında bulunuyor:

“Burada insanlar, dünyada yaşanın süreci doğal bir şekilde karşıladılar ve serin kanlılar. Biz de gün boyunca evdeyiz. Küçükler okullarına internet üzerinden devam ediyor. Durumun tam anlamıyla farkında değiller. Sadece virüsün tehlikeli bir şey olduğunu biliyorlar. Virüsler, özellikle de corona salgınını düşündüğümüzde, tahmin edilemez olabiliyor. Herkes ne zaman dışarı çıkacağız veya hayat normale ne zaman dönecek diye bekliyor. Peki ya birbirimize ne zaman sarılabileceğiz? Dolayısıyla bir aşının bulunması ya da benzer bir yol açabilecek bir tedavi bir şeyler nasıl değiştirebilir? Bu soruların tamamı belirsizlik taşıyor.”

Tekrar yaşına dönersek, bu şekilde futbol oynanmadan geçen zamanların kendisine olumlu etki edeceğini söylüyor Iniesta. Bu şekilde enerjini daha idareli kullanabileceğini ve hatta çok daha geç emekli olabileceğini söylüyor.

Japonya’daki durumu ise şu şekilde özetliyor:

“Orası için kritik nokta Tokyo Olimpiyatları’ydı. Vaktinde doğru bir biçimde organizasyonu gerçekleştirmek için ellerinden geleni yaptılar ancak olmadı. Ligin de 9 Mayıs’ta başlamasını bekliyoruz ama bu plan sadece teoride geçerli. Bir motivasyon ile analizler, planlar, düzenlemeler ve hazırlıklar yapmak bu süreç için imkansız gibi. Çünkü kesinleşen bir plan yok ve her şey değişkenlik gösterebiliyor. Biraz karamsar gelebilir ancak bu sezonu bitirmek pek kolay değil. Umarım radikal bir şekilde işler iyiye gider ve yanılırım. Ancak tekrar başlamak bir hayli zor olacak.”

Iniesta, Liverpool gibi şampiyonluğu garanti gibi gözüken ve düşme/çıkma heyecanı yaşayan takımlar için durumun daha da zor olduğunu söyledi: “Virüs sebebiyle kısa vadede yaşanacakların ardından orta vadede sosyal ve ekonomik anlamda birçok farklı durumla karşı karşıya kalacağız. Futbol da toplumun bir parçası. Bu durumda futbolu bağımsız olarak ele almak mümkün değil. Bireysel olarak dahi doğru davranışlar sergilemeliyiz.”

Ekonomik olarak etkilenen her pazar gibi futbolda bu süreçte ağır bir darbe aldı. Ekonomik olarak iflasını açıklayabilecek kulüplerin, bu dönemde altyapı yatırımlarını arttırmaları tek yararlı çıkarıma dönüşebilir. Özellikle bu konuda mitleşen bir üne sahip olan Barcelona gibi kulüpler tekrar bu alana dönüş yapabilir.

Bu konudan çıkışla, birçoklarımız için karantina günleri nostalji günlerine dönüşmüş durumda ve Iniesta için de durum farklı değil. Bu süreçte biyografik belgeselini tamamlamaya da vakit ayıran İspanya efsanesi, “Her zaman olduğu gibi tüm şeffaflığımla içerikleri oluşturuyorum. Olumlu anlar da var, olumsuz anlar da. Samimi bir iş olduğunu düşünüyorum. Örnek vermek gerekirse medyada konuştuğunu görmediğiniz annem bile belgeselde yer alıyor. Elbette bazı kişilerin ifadelerinde duygusal anlar da yaşadık” diyor.

Belgeselde özellikle Barcelona’nın altın jenerasyonuyla yakaladıkları dönemin anlatılması duygu bareminin yükselmesine sebep olmuş. Messi’nin bile bu süreci anlatırken zaman zaman gözlerini kaçırdığını ve sesinin değiştiğini söylüyor Iniesta:

“Orada bulunduğum süreçte o inanılmaz başarıların ardından Puyol gittiğini gördüm. Valdes’in gittiğini gördüm. Böyle durumlarda kendi anınıza konsantre olur ve çok çalışırsınız. Etrafınıza kaliteli oyuncular dizerler ve devam edersiniz. İşin sonunda her şey olması gerektiği gibi yaşanır. Kendimle ilgili konuşmam gerekirse, karar alması gereken bendim. Bu yönde karar almam gerektiğini hissettim. Günün sonunda bir ilişki. Eşiniz veya bir dostunuzla olan ilişkinizde problemler olabilir ve konuşmayabilirsiniz. Eğer konuşmazsanız bir şeyler birikir ve ilişki zaten kötüye gitmiştir.”

Peki suç kimde diye sorduğumda:

“Bu durumlara suçlu/suçsuz olarak bakmak yanlış. İşlenmiş bir suç yok ve kimse hatalı değil. İnsanlar belirli konularda farklı düşünebilir. Bu gayet doğal. Kulüplerin tarihinde farklı şeyler yaşanabilir. Bazen işler kötüye gider ve altyapıdaki gençlere fırsat doğar. Bizim dönemimizde bu yaşanmıştı. Ama sonrası 10, 11, 12 futbolcu genç kendini gösterirse bir teknik direktör ve sisteme gereksinim duyarsınız. Ancak bana sorarsanız altyapıda iyi oynayan bir oyuncu her zaman kendini gösterir ve adım adım basamakları yükselir.

Barcelona dünyanın en iyi oyuncularına sahip kulübü. Bizim yaşadığımız durumun tekrar yaşanması çok çok zor. Valdes, Puyol, Xavi ve ben oynamaya başladığımızda ekibe Busquets, Messi ve Pique eklenmişti. Bu sıra dışı bir senaryoydu. Bu ekipte herkes en başından beri Barcelona’daydı. Hepimizin karakterleri burada oluştu. Öyle bir şeydi ki, seneler içinde sahada tekrar buluştuk. Tabi ki Valdes, Puyol ve Xavi tekrar en başa, evlerine, dönmek durumunda hissettiler. Çünkü aksi garip olurdu.”

Peki ya sen?

“Şu anda kariyerimi uzatabildiğim kadar uzatmaya çalışıyorum. Biraz daha top tepebilmeyi umuyorum. Çünkü bu beni mutlu ediyor. 2021’e kadar kontratım bulunuyor. Ama her sezonun sonunda durumları tekrar değerlendiririm. Bu beni motive ediyor. Oynamaya devam etmek istiyorum ve burada olduğum için çok mutluyum. Buradaki süreç tamamlandığında, daha önce de söylediğim gibi, Barca’ya dönmeyi çok isterim. Ancak nasıl? Hangi rolde? Hangi durumda? Kulüpte kim varken? Bunları konuşmak için uzun bir zaman var. Ancak duygularım aynı ve orada olmayı seviyorum. Ancak şimdilik tek istediğim futbol oynamak.”

Barca’da yeni döngü başladı bile. Katalan ekibi Xavi’ye Ocak ayında teknik direktörlük teklifiyle geldi. İspanyol yıldız teklifi geri çevirse de bir gün Barca’nın başına geçmek istediğini onayladı. Ayrıca Victor Font, kulübün 2021’de seçeceği başkanı olmak için çalışmalarına başladı.