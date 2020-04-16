UEFA yine, yeniden toplanıyor! Gündem corona virüsü!

UEFA, yönetim kurulunu 23 Nisan tarihinde toplayacak ve corona virüsü nedeniyle askıya alınan sezonun akıbeti tartışalacak. Süregelen belirsizlik ortamı içinde video konferanslarını sürdüren UEFA; kulüpleri, sporcuları, federasyonları ve yayıncı kuruluşları ortak paydada buluşturmak istiyor.

Güvenliği ön plana aldıklarının altını çizen UEFA, sezonun havada kalmasını veya 2019-2020 sezonunun tamamen iptal edilmesini ise senaryoları arasına katmak istemiyor. Yaz ortasında da olsa sezonun kalanına başlayıp yaz sonuna doğru sezonu bitirmek isteyen UEFA’nın optimum planında yine yaz sonuna doğru UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’ni de bitirmek var.

Toplantı ile ilgili bir ön açıklama yayınlayan UEFA, gündemin “corona virüsünün futbola etkileri hakkındaki son gelişmeler” olduğunu ifade etti. 55 üye ülkenin genel sekreterlerinin de katılacağı toplantıda yerel ligler ve Avrupa kupalarının da akıbetinin toplantıda görüşeleceği aktarıldı.