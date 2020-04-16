Tottenham’dan yeni stadyumu için dev talep! Dünyanın en pahalı anlaşması olacak

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hostspur, yeni stadyumunun isim hakkı için dünya devi şirketlerle görüşmelere başladı. Bu şirketlere, daha önce de Tottenham ile bir belgesel çekimi için çalışan e-ticaret şirketi Amazon da eklendi. Tottenham, Amazon ile yapılan görüşmelerde yıllık 25 milyon pound tutarında 10 yıllık sözleşme istedi.

Anlaşma sağlanması halinde Londra ekibi, stadyumun isim haklarından 250 milyon pound kazanacak. Bu rakam, bu zamana kadar bir futbol takımının, stadyum isim hakkı için alacağı en yüksek para olarak tarihe geçecek. Sadece stadyum isim hakkından dudak uçuklatacak bir rakam kazanacak olan Tottenham, corona virüsü salgını nedeniyle doğan kayıpları da bu yolla en aza indiren kulüp olacak.

Bundan önceki en yüksek rakam, Arsenal ile Emirates arasında yapılan ve stadyum isim hakkı ile birlikte forma reklamı anlaşmasını da içeren 30 milyon pound tutarındaki sözleşmeydi.

MUHTEŞEM STAT

Tottenham’ın, 2015 yılında yapımına başlanan ve Mart 2019’da açılan stadyum, dünyadaki tüm futbol taraftarlarını kıskandıracak özelliklere sahip…

İşte o özellikler:

– Stadın dışında 2505 cam panel yer alıyor.

– Stat içinde 1800 HD TV, yüzde 84’ü kadınlar için olmak üzere 471 tuvalet, 773 pisuvar bulunuyor.

– Taraftarlar 65 farklı noktadan yemek ve içecek satın alabiliyor. Tüm aut çizgisine paralel olan Goal Line barı da Avrupa’nın en uzun barı unvanını almış durumda… Tottenham stadında kendi ürettiği birayı satan ilk kulüp…

– Premium tribünlerde koltuklarda ısıtma sistemi ve USB çıkışları mevcut… Premium koltuk sahibi taraftarlar Michelin yıldızlı chef (Totthenam taraftarı) Chris Galvin’in yemekleriyle karnını doyuruyor.

– Totthenam tribünleri taç çizgisine 4.9 metre uzaklıkta. Wembley’de bu mesafe 18 metre…

– Saha Tottenham’ın eski stadyumu White Hart Lane’den biraz farklı… Futbolcular gol atmak için biraz daha fazla koşacak. Saha 5 metre daha uzun, 1 metre daha geniş…

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