Süper Lig ne zaman başlayacak? İşte Türkiye ve Avrupa futbolunda son durum…

Türkiye'de corona virüsü vakalarının görülmeye başlanması sonrası bakanlık ve TFF yetkililerinin yaptığı toplantı sonrası liglerin ertelenmesine karar verilmişti. Avrupa'daki ligdeler de (Belarus Ligi hariç) ertelenmişti. Türkiye'de oldukça yoğun şekilde takip edilen Süper Lig'in ne zaman geri döneceği ve maçların oynanmaya ne zaman başlanacağı internette en çok aratılan konuların başında geliyor. Peki futbol ne zaman eski haline dönecek? Süper Lig'in tekrardan başlama tarihi belli oldu mu? İşte tüm bilgiler…

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye'de corona virüsü vakaları görülmeye başladıktan hemen sonra TFF, ilk önce bir hafta ligleri seyircisiz oynatmış sonrasında bakanlık yetkilileri ile yapılan toplantılar ve UEFA ile FIFA'nın önerileri sonrası liglerin ertelenmesine karar vermişti. Türkiye'de her geçen gün corona virüsü vakaları artmaya devam ederken, Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’in başlayacağı tarih için henüz bir açıklama yapılmadı. Liglerin başlama tarihinin Corona virüsünün seyrine göre karar verileceği tahmin ediliyor.

AVRUPA'DAKİ LİGLERDE DURUM NE?

Corona virüsünün yoğun olarak gözüktüğü Avrupa'da da, Belarus Ligi hariç bütün ligler ertelenmişti. Peki Avrupa'da liglerin başlama tarihi belli oldu mu? İşte Avrupa Lig'lerinden haberler…

İNGİLTERE PREMIER LİG

Corona virüsü pandemisi sebebiyle Premier Lig'in 3 Mayıs'a kadar ertelendiği açıklanmıştı. Ancak İngiltere'de corona virüsü vakalarının sayısının her gün artması sebebiyle bu tarihte başlaması beklenmiyor.

İTALYA SERIE A

İtalya, Avrupa'da corona virüsünün en yoğun olarak görüldüğü ülkelerden biri. Ligde oynayan birçok futbolcuda da corona virüsü tespit edilmişti. Serie A'nın ne zaman başlayacağı ile ilgili bir tarih belirlenmedi.

İSPANYA LA LIGA

İspanya, İtalya ile birlikte corona virüsü salgının en yoğun olduğu Avrupa ülkelerinden biri. Günlük 1000 yakın kişinin hayatını kaybettiği İspanya'da liglerin başlama tarihi kesin olarak açıklanmadı. Yetkilerin hedefledi tarihler olarak ise 28 Mayıs, 6 Haziran ve 28 Haziran olarak belirlendi.

ALMANYA BUNDESLIGA

Almanya'da da liglerin 2 Mayıs'a kadar ertelendiği açıklanmıştı. Almanya, Avrupa'da corona virüsü salgınını en iyi idare eden ülkelerden biri. Virüsün yayılımını kontrol altına alan Almanya'da liglerin 9 Mayıs'ta seyircisiz olarak başlanacağı tahmin ediliyor.