Steph Curry: ‘NBA’de corona virüsü testi yapılan ilk oyuncu benim’

NBA’de Golden State Warriors’ın yıldız oyuncusu Steph Curry, Time dergisi için corona virüsü hakkında bir yazı kaleme aldı. 30 Ekim 2019’da sezonun henüz dördüncü maçında sol el işaret parmağı kırılan Curry, o günden 5 Mart’a -ligin askıya alındığı tarihten bir hafta önce- kadar parkelere çıkamadı.

Curry, NBA’de corona virüsü testi yaptıran ilk oyuncu olma sürecini anlattı. İşte Curry’nin kaleminden yaşadıkları:

“6 Mart. O gün işler gerçekten ciddiye binmişti. Bir gece önce, aylar sonra ilk basketbol maçımı oynamıştım ve virüsün lig için ne anlama geleceği üzerine muhabbet dönüyordu. O gece hastalanmaya başladım. Ateşim çıktı. Önce 37.5 sonra 38.5… ‘İhtimaller ne? Bu gerçekten olmuş olabilir mi?’ ilk düşüncelerim oldu. Kırık bir el ve iki ameliyatın ardından aylarca yeniden parkeye çıkmayı bekledikten sonra yalnızca oynamak istiyordum. Ancak bu gizemli virüsün tehdidi umursadığım herkesi; eşimi, çocuklarımı, takım arkadaşlarımı, taraftarları korumam için beni yatak odama kilitledi.

Covid-19 testi yapılan ilk NBA oyuncusu bendim. Şükürler olsun sonuç negatifti. Ama bu deneyim beni etkiledi hem de derinden etkiledi. Sahip olduğum işi yaptığım için ve bu pandemi sürecinde tüm ülkede aileleri felç eden işsizlik, açlık, barınma gibi dertlerim olmadığı için şanslıyım. Tüm kaynaklarımı ve eşimle oluşturduğumuz platformun tüm gücünü şu an çaresizce yardıma muhtaç olan insanlar için kullanmamak olur mu hiç? Birbirimize karşı sorumluluğumuz var.

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Eşim Ayesha sık sık ‘İhtiyaç olan insanlara yardım etmek için bir umut kapısı ol’ der ve biz de öyle yapmaya çalışıyoruz. Oakland 10 yıldan fazladır çok sevdiğimiz yuvamız oldu ve şehir halkı da ilk günden itibaren bize kucak açtı. Krizden önce, pek çok çocuk da dahil olmak üzere, yerel halkın yaklaşık yüzde 20’si gıda güvencesizliği (Ayesha’nın yıllardır tutkuyla meydan okuduğu bir durum) ile boğuşuyordu. Ancak şimdi okullar kapalıyken ve işsizlik yükselirken gıda güvencesizliği görülmemiş seviyelere yükselme tehdidinde. Ülkenin her yerinden gelen, her sonsuz yemek kuyruğu fotoğrafı, Amerikalılar olarak bugünkü hayatın acı gerçeğini bize hatırlatıyor.

Covid-19 salgını sırasında yaptığımız işin çoğu, Oakland’daki her sakinin ihtiyaç duydukları gıdalara erişmesini sağlamak. Oakland’da okullar süresiz olarak kapanır kapanmaz, vakfımız Eat Learn Play, Oakland’daki çocuklara ve ailelerine 1 milyondan fazla öğün sağlamada hayati bir rol oynadı. Bundan sonra ortaklarımız Oakland Unified School District, Alameda County Community Food Bank ve şef Jose Andres’in Dünya Merkez Mutfağı ile birlikte her hafta yaklaşık 300 bin öğün yemek sağlamaya yardımcı olmayı taahhüt ediyoruz. World Central Kitchen ile yaptığımız çalışma, yaşlı ve evsiz nüfus ile yüksek risk altındaki düşük gelirli aileler de dahil olmak üzere Oakland’ın en savunmasız sakinleri için besleyici yemekler hazırlamak adına Oakland’da bir düzineden fazla restoranın yeniden açılmasını sağladı.

Bir araya gelmek, insanlık arasında köprü kurmak için önümüzde biricik bir fırsat var ve dünyamızın geleceği bir sonraki adımda ne yapacağınıza bağlı. Kan vermek, yerel aşevlerine bağışta bulunmak, yaşlı komşularınıza göz kulak olmak veya sadece evde kalmak… Fark etmez, bu kriz zamanlarında küçük jestlerimiz, farkı yaratacak büyük jestlere dönüşebilir.”