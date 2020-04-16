Samuel Eto’o’dan 100 bin kişiye yardım

Kariyerinde Barcelona, Inter, Chelsea gibi takımlarda forma giyen ve yolu ülkemizde Antalya ve Konya’dan da geçen Samuel Eto’o, corona virüsü nedeniyle ülkesine yardımlarda bulunacak.

Kendi ismini taşıyan vakıftan ülkesi Kamerun’daki Douala, Buea, Yaoundé ve Bafoussam şehirlerinde yaşayan 50 bin aileye temizlik ve gıda malzemesi gönderileceğin açıklanırken, taksiciler başta olmak üzere 50 bin maske de işçilere dağıtılacak.

BBC Sport’a yapılan açıklamada, “Bu ciddi bir insani kriz. Temizlik, karantina ve sağlık kitlerinin dağıtımıyla corona virüsünün yayılımını durdurabiliriz” denildi.

Samul Eto’o kariyerinde 4 Şampiyonlar Ligi kazanırken, Afrika’da ise 4 kez yılın futbolcusu seçildi.