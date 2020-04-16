Sampdoria Başkanı Massimo Ferrero: Aşı için kobay olurum!

Tüm dünyayı etkileyen corona virüsü salgını nedeniyle liglerin ara verildiği İtalya’da futbola olan özlem her geçen gün artıyor. Bu sezonun tamamlanıp tamamlanamayacağı belirsiz olan Serie A’da Sampdoria Başkanı Massimo Ferrero, corona virüsü salgını hakkında açıklamalarda bulundu.

‘EĞER TEKRAR FUTBOLA DÖNECEKSEK…’

Futbola tekrar geri dönmelerinin mümkün olması durumunda her türlü fedakarlığa hazır olduğunu belirten Başkan Ferrero, “Eğer tekrar futbola dönme şansımız olursa, yani tekrar sağlıklı bir biçimde futbol oynayabileceğimiz anlamına gelirse aşı için beni gönüllü kobay olarak kullanabilirler” ifadelerini kullandı.

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