Salih Uçan: Adıma besteler yazıldığı günleri özlüyorum

Alanyaspor’da forma giyen eski Fenerbahçeli oyuncu Salih Uçan, NTV’de katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Şu anda Alanyaspor forması giyen Salih, “Fenerbahçe’ye gelişim büyük yankı uyandırmıştı. Herkes beni el üstünde tutuyordu. 19 yaşımdaydım ve tribünler bana besteler yapmıştı. O günleri özlüyorum.

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Evde film ve dizi izleyerek vakit geçiriyoruz. Bazen arkadaşlarla Pubg oynuyoruz. İlk 1 hafta dinlendim zaten daha sonra kulüp bazı ekipmanlar yolladı programlar yapmaya başladı. Bu durumun 1 ay daha süreceğini düşünüyorum. Haziran’da başlamak biraz zor gibi gözüküyor bence.

İlk 11’de başladığım hiçbir maçı kaybetmedim. 9 maçı kazanmışız bunu konuşuyoruz. Benim bu yaşıma kadar çektiğim en büyük zorluklar oynamadığım dönemlerdi. Her oynadığım dönemi iyi geçirdim. Buca’da oynadığım dönem Fenerbahçe’ye transfer oldum. Orada oynadıktan sonra Roma’ya transfer oldu.

İnsanlar şunu düşünüyor; Salih Roma’ya gitti üst düzey önemli isimlerle bir arada bulundu ama çalışmadı, öğrenemedi. Böyle bir şey yok. Sen sahaya çıkmazsan, süre almazsan ve oynayamazsan bu kayıp olur. Roma’da futbol olarak kayıp yaşamış olabilirim ama hayatım için önemli kazanımlar elde ettim” ifadelerini kullandı.

26 yaşındaki orta saha oyuncusu, “Değişik kulüplerle kiralık olarak oynadım ama umduğumu bulamadım. Ne zaman ki Alanyaspor’a transferim gerçekleşti. Erol Bulut hocamla kendimi buldum” dedi.