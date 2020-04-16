Rooney ile yaşadığı olayı anlattı: Beş basamak kavga etmesi için yeterli oldu

İngiltere devi Manchester United’ın bir dönemine damga vuran Garry Neville, kendisi gibi takımın en önemli karakterlerinden biri olan Wayne Rooney ile ilgili bir anısını paylaştı. Rooney’nin çok iyi bir takım arkadaşı ancak öngörülemez bir karaktere sahip olduğunu belirten Garry Neville, bir keresinde kendisini korumak için tutulan iki koruma görevlisi tutulmasına rağmen kavga etmeyi başardığını söyledi.

Everton’dan Manchester United’a transfer olduğunda, eski takımının taraftarları tarafından ölüm tehditleri alan Rooney’e, iki koruma görevlisi tutulmuştu. Bir gece takım halinde dışarı çıktıklarını söyleyen Garry Neville “Bir ara Rooney ortadan kayboldu. Onu merdivenlerin ortasında kavga ederken gördüm. Üstelik kendisi için tutulan iki koruma görevlisinin arasında… Koruma görevlilerinden biri merdivenin başında, diğeri ise sonunda duruyordu. Yaklaşık 10 basamak merdivenin sadece 5 basamağında yalnız kalmıştı ve o bile kavga etmesine yeterli olmuştu” dedi.

Everton altyapısında yetişen Wayne Rooney, 2004 yılında 37 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Manchester United’a transfer olmuştu. Manchester United’da 13 yıl forma giyen ve kulübün efsane isimleri arasına adını yazdıran Wayne Rooney, ‘Kırmızı Şeytanlar’ ile çıktığı 559 maçta 253 gole imza atmıştı.

ABD macerasından sonra İngiltere’ye dönen 34 yaşındaki yıldız futbolcu şu anda İngiltere’de Derby County forması giyiyor.