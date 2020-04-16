Quique Setien: Şampiyonlar Ligi kupasını ineklere göstermek istiyorum

Barcelona Teknik Direktörü Quique Setien, corona virüsü nedeniyle ertelenen ligde maçların tekrar başlamasıyla sahada şampiyon olmak istediklerini söyledi.

Setien, İspanyol TV3 kanalına verdiği röportajda, ligde en yakın rakipleri Real Madrid’in 2 puan önünde zirvede yer aldıklarını belirterek, “Gerçek şu ki, ligi şimdiki haliyle bitirirsek şampiyon gibi hissetmeyeceğim. Benim isteğim sahada oynayarak şampiyon olmak” ifadelerini kullandı.

‘KAYBEDECEK ZAMANIMIZ YOK’

Hem La Liga da hem de Şampiyonlar Ligi’nde kupa kazanmak istediğini belirten 61 yaşındaki tecrübeli hoca lige verilen ara nedeniyle futbolcularına özel bir motivasyon konuşması yaptığını ve kaybedecek zamanları olmadığını, bu süreyi iyi şekilde geçirmeleri gerektiğini söyledi.

Barcelona’ya imza atmadan önce köyünde ineklerin arasında dolaştığını teklif sonrası şaşırdığını belirten Setien ilginç bir hayalini de açıkladı. 61 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı, “Şampiyonlar Ligi kupasını kazanınca doğduğum kasaba Liencres’in etrafında yürümeyi ve kupayı ineklere göstermeyi hayal ediyorum” dedi.