Paris Saint-Germain’den sağlık çalışanlarına ücretsiz yemek

Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain, ülkesinin corona virüsü ile olan mücadelesine yaptığı yardımlarla destek veriyor.

Kulüp, başkent Paris ve çevresine hizmet veren Paris Üniversitesi Hastanesi (APHP) çalışanlarına ücretsiz olarak günde 1200 kişilik yemek dağıtıyor.

Paris Saint-Germain’in resmi internet sitesinden yaptığı paylaşıma göre kulüp toplamda 25 bin kişilik yemek dağıtmayı hedefliyor. Açıklamada ayrıca bugüne kadar 7 farklı hastaneye 5 bin kişilik yemek dağıtıldığı ifade edildi.

Taze olarak özel hazırlanmış kamyonetlerde pişirilen yemekler, corona virüsüne özel hijyen kurallarına uygun olarak toplam 60 kişilik gönüllü ekibi tarafından dağıtılıyor.

60 gönüllüden her gün 12 kişi görev yaparken haftanın 7 günü hastane çevresinde belirlenen bölgelerde öğle ve akşam yemeği dağıtılıyor. Paris Saint-Germain TOUS UNIS adlı organizasyonun çatısı altında bağış toplayan kulüp sağlık çalışanlarına ve ihtiyaç sahiplerine yardımlarda bulunmayı hedefliyor.