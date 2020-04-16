Napoli’nin hedefi Cengiz Ünder!

İtalyan devi Roma’da forma giyen milli oyuncumuz Cengiz Ünder’in ismi sık sık Premier Lig ekipleriyle anılırken bu kez İtalya liginden bir iddia geldi.

İtalyan gazetesi Corriere dello Sport’a göre Napoli, yıldız futbolcu Cengiz Ünder için devreye girdi. Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli’nin çok beğendiği belirtilen Cengiz’in piyasa değerinin 25 milyon Euro düzeyinde olduğu ve bonservisinin yüksek olması ihtimali transfer için Napoli’nin işini zorlaştırabilir.

Roma’nın Napoli forması giyen Elseid Hysaj’a yönelik süren ilgisi de bir takası gündeme getirebilir. Napoli’nin bu yaz kontratı biten kanat oyuncuları Callejon ile Mertens’i kaybetmesi gündemdeyken Cengiz Ünder’in bu açığı doldurması bekleniyor. Napoli’nin ayrıca Roma’nın kadrosunda düşünmediği ve kiralık olarak Feyenoord forması giyen isimlerden Karsdorp ile de ilgilendiği açıklandı.

Corona virüs nedeniyle birçok takım maaşlarda indirime giderken Roma’nın da bu uygulamaya uyduğu biliniyor. Ayrıca İtalyan devi mili yıldız Cengiz Ünder’i satış listesine koydu.