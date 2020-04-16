Michael Jordan’ın ‘The Last Dance’ endişesi: Korkunç olduğumu düşünecekler’

The Athletic’ten Richard Deitsch’e konulan yönetmen Jason Hehir, efsane basketbolcu Michael Jordan’ın hayatını konu alan ve yakında gösterime girecek olan “The Last Dance” belgeseliyle ilgili olarak önemli anektodlar verdi.

Yönetmen Hehir, ESPN’nin yapımcılığını üstlendiği belgeselle ilgili olarak Jordan ile yaptığı görüşmede, efsane ismin insanların kendisini kötü bir adam olarak görmesinden endişe ettiğini söyledi.

2017 yılında Hehir’le konuşan Jordan, “İnsanların bu görüntüleri gördüğünde neden bu kadar yoğun hisler taşıdığımı, yaptığım şeyleri neden yaptığımı, neden böyle davrandığımı ve söylediklerimin altında yatanları anlayabileceklerinden emin değilim” diyerek endişelerini belirtmiş.

Özellikle Chicago Bulls’tan takım arkadaşı Scotty Burrell ile yaşadığı anların anlaşılması zor zamanlar olduğunu söyleyen Jordan, “Scotty Burrel görüntülerini gördüklerinde korkunç bir adam olduğumu düşünecekler” ifadelerini kullandı.

Takım arkadaşına sert davranmasının nedenini açıklayan Jordan, “Doğu Konferansı’nda Indiana, Miami ve New York ile karşı karşıya olduğumuzun farkında olmalıydı. Sert olması gerekiyordu ve ona güvenebileceğimi bilmem gerekiyordu” dedi.

1997-98 sezonundan yayınlanmamış görüntülerle dolu bu belgesel dizisi, Michael Jordan’ın kariyerinin ve 1990’lardaki Chicago Bulls’un eksiksiz bir öyküsünü anlatıyor. Efsanevi takımın bu portresine Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman ve Phil Jackson da katkıda bulunuyor.

“LİDERLİĞİN BİR BEDELİ VAR”

Jordan’ın tüm korkularına rağmen yönetmen Deitsch, belgeselin yedinci bölümünde liderlik tekniklerinin acımasız olmasının haklılığı konusunu efsane basketbolcudan yaptığı alıntı ile destekliyor:

“Bakın, kazanmanın bir bedeli var. Liderliğin de bir bedeli var. İnsanlara meydan okumak istemedikleri zaman meydan okudum. Ve bunu kazandığım doğru çünkü benden sonra gelen takım arkadaşlarım katlandığım her şeye katlanmadı. Takıma katıldıktan sonra oyunu belli bir standarta taşıdım ve bundan daha azını almayacaktım.”

8 yıllık zaman diliminde 6 NBA şampiyonluğu yaşayan Michael Jordan ve arkadaşlarının unutulmaz hikayesi 19 Nisan’da gösterime girecek.