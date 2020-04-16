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Sözcü

Galatasaray’da indirim zamanı! Feda bekleniyor…

Galatasaray Kulübü Süper Lig'e ara verilmesi nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntılar gereği ilk olarak Falcao, Feghouli, Muslera ve Belhanda ile pazarlığa oturacak, %20 fedakârlık ve bonusların iptali isteyecek.

SKOR ÖZEL | Mesut Yıldırım
07:43 -
Haberler Futbol
Galatasaray’da indirim zamanı! Feda bekleniyor…

GALATASARAY, ekonomik sıkıntıları azaltmak için çare aramaya devam ediyor. Bu bağlamda sarı-kırmızılı yönetim futbolcularla tek tek masaya oturacak. İlk olarak kaptan Selçuk İnan gereken fedakârlığı yapacağını açıklamıştı. Yönetimin öncelikli hedefi, kiralıklarla birlikte 40 milyon Euro'yu bulan maaş ödemelerini en az 10 milyon Euro azaltmak ve yeni sezon transferlerine yer açmak.

YÜZDE 20 ARTI BONUSLAR…

Bunun için ilk olarak Falcao, Feghouli, Muslera ve Belhanda gibi yüksek ücret alan isimlerle masaya oturulacak, yüzde 20 indirim artı bonuslardan feragat istenecek. Futbolcular veya temsilcileriyle yapılacak görüşmelerde orta yol bulunmazsa ‘ayrılık' gündeme gelebilir.

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Son güncelleme: 07:50 16.04.2020