EuroLeague CEO’su Jordi Bertomeu: ‘İptal etmek zorunda kalırsak, edeceğiz…’

EuroLeague CEO’su Jordi Bertomeu, EuroLeague ve EuroCup için hedeflerinin sezonlara devam etmek olduğunu söyledi. Bertomeu, mart ayında askıya alınan mevcut sezonlar hakkında Avrupa basınından temsilcilerle bir konferans görüşmesi yaptı.

Jordi Bertomeu, “Önemli olan, oyuncularımızın, antrenörlerin ve ilgili kişilerin sağlığını %100 garanti edebiliyorsak devam etmemiz. Herhangi bir riskli karar almayacağız. Sezonu iptal etmek zorunda kalırsak, edeceğiz. Bir risk görürsek, kulüplerimize hiçbir şey önermeyeceğiz” diye konuştu.

‘Devam etmek istiyoruz…’

Bertomeu, temmuz ayından sonra oynayamayacaklarını göz önünde bulundurarak, hedefin her iki yarışmaya da devam etmek olduğunu doğruladı ve “Maçlara devam etmek istiyoruz, belki de seyircisiz oynayacağız. Ancak sadece herkesin sağlığını garanti edebildiğimizde, devam edeceğiz. Mevcut formatla devam etmek istiyoruz. Düşüncemiz, oyuncuları geri çağırıp, iki haftalık bir karantinadan sonra, iki haftalık bir antrenman kampı ile hazırlamak” dedi.

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8’li Final ihtimali

“EuroLeague ve EuroCup’u farklı formatlarla sürdürme durumunun oluşması halinde farklı seçenekler üzerinde çalışıyoruz” diyen CEO, “Sezonu sadece bir salonda sürdürmek zorunda kalabiliriz. Ve EuroLeague’de play-off yerine 8’li Final oynanabilir. Ve ayrıca EuroCup’ta da sezonunu bitirmek için bir 8’li Final düşünülebilir” ifadelerini kullandı.

Tarih hakkında da konuşan Bertomeu “Mayıs ayında Final Four yapamayacağımız açık. Temmuz sonundan sonraya da gidemeyeceğimize inanıyoruz. Eylül ve ekim aylarında turnuvalara devam etmeye kesinlikle karşıyız. İki turnuva için de kararımızı mayıs ayının ortasında vereceğiz” dedi.