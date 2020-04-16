Corona virüsü nedeniyle online eğitim

Dünya Değişim Akademisi kurucuları tarafından 55 yıllık birikimin sonucunda oluşturulan değişim programları, insanın ve toplumun olumlu bir şekilde değişmesine katkıda bulunarak bireyin ve tüm insanlığın sağlık, mutluluk ve barışla dolu bir dünyada yaşamasını amaçlıyor. Değişim Uzmanlığı Eğitim Programı, teorik bilgilendirme ve kapsamlı pratik uygulamalardan oluşuyor.

Programın ağırlıklı bölümünü oluşturan pratik uygulamalar, nefes, vücut egzersizleri, konsantrasyon ve gevşeme tekniklerini içeriyor. Böylece katılımcılar uzmanlık alacakları konunun eğitimini pratik olarak uygulayarak programın güçlü etkilerini kendi bünyelerinde de bizzat deneyimlemiş oluyorlar.

Geçtiğimiz hafta online olarak başlatılan 7. dönem Değişim Uzmanlığı Eğitim Programı tamamlandı ve katılımcılara Değişim Uzmanlığı belgeleri verildi.

Değişim Uzmanlığı Eğitim Programı'na katılarak belge alan bazı uzmanlar deneyimlerini şöyle anlattı:

“Değişim Uzmanı olduğum için çok mutluyum. İnsanların gerçek anlamdaki değişimine katkı koyacak olmak beni çok heyecanlandırıyor.”

“Kendimi hiç olmadığım kadar iyi hissediyorum. Eğitim boyunca bedensel olarak vücudum güçlendiğini, yenilendiğini hissettim. Aktarılan teorik bilgiler ezber bilgiler değil, kişinin gerçek anlamdaki değişimini sağlayacak nitelikte bilgilerdi. Şimdi bir an önce edindiğim bu uzmanlığı insanlarla paylaşmak istiyorum.”

“Değişim Uzmanlığı Eğitiminden sonra hayata bakış açım değişti diyebilirim. Artık olaylara çok daha pozitif ve çözüm odaklı bakıyorum. Başka kişilerin de böylesi pozitif değişimler yaşamasına katkı koyacak olmaktan dolayı mutluyum.”

“Zaman zaman yaşadığım depresif duygular yok oldu. Değişim Uzmanlığı Eğitim programında edindiğimiz teknikler ve teorik bilgilerle, artık biliyorum ki her şeyin bir çözümü var…”

“İçinde yaşadığımız dünyada bireyin gerçekten pozitif yönde değişime ihtiyacı var. Birçok kişi mutlu bir yaşamın yollarını arıyor. İşte bu eğitim programı size bilimsel teknikler ve yöntemler aracılığıyla böylesi bir yaşamın mümkün olduğunu gösteriyor. Herkese Değişim Uzmanı olmasını tavsiye ediyorum.”

“Hiç ertelemeyin, hemen katılın ve Değişim Uzmanı olun. Sevgi dolu bir dünya için atılabilecek en güzel adım…”

DEĞİŞİM UZMANI KİMDİR? NASIL OLUNUR?

Konu ile ilgili olarak Dünya Değişim Akademisi yetkilileri yaptıkları açıklamada şöyle:

“Değişim Sanatı programları hem kişiler, hem aileler, hem şirketler için hazırlanıyor. Örnek verirsek, Stres Yönetimi, Depresyondan, Kıskançlıktan, Öfkeden, Nefretten Özgürleşme, Affetme, Ebeveyn Olma, Aşk, Sağlıklı Cinsellik, Korkuları Aşma, Sezgili Olma, Tekâmül, Anda Kalma, Farkındalık, Başarı, Liderlik, Motivasyon, Zaman Yönetimi, Özgüven, Cesaret, Güç, Sorumluluk, Özgürlük… bunlardan birkaçı. Şimdi de 7. Dönem Değişim Uzmanlığı Eğitimi Programı'nı başarıyla tamamlayarak belgelerini alan 17 Değişim Uzmanı daha bireyin ve toplumun pozitif yöndeki değişimi için iş başında. Ayrıca yabancı uzmanlar da yetiştirmeye başladık. Değişim akımı Türkiye'den başlayarak tüm dünyaya yayılacak.” “İstisnasız herkes dünyanın değişmesini istiyor. Burada altın anahtar kendini değiştirmektir. Donanımlı değişim uzmanları ile insanlığa en etkili değişim tekniklerini sunuyoruz. Değişim Uzmanları, bireylere kendi öz doğalarına dönüş yolunda Değişim Sanatı programları ile yol gösteren profesyonellerdir. Bu kapsamda, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YENİSEM) ile ortaklaşa yürüttüğümüz Değişim Uzmanlığı Eğitim Programı ile birçok Değişim Uzmanı yetişiyor. Değişim Uzmanlığı Eğitim Programı önümüzdeki dönemde de başarıyla devam edecek. En yakın Değişim Uzmanlığı Eğitim Programı ise Temmuz ayında gerçekleşecek. Yaşamın değişim dinamiğine liderlik etmek isteyen herkesi Temmuz ayında gerçekleşecek olan en yakın Değişim Uzmanlığı Eğitim Programı'na davet ediyoruz.”