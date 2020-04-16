Corona virüsü atlatan Fatih Terim donör olmak istiyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yaklaşık 1 aydır mücadele ettiği corona virüsünü yendiğini Instagram’daki canlı yayında açıkladı.

Tedavi sürecinde kilo verdiği gözlenen Terim, “Virüsün tedavisinde fayda sağladığı söylenen plazma bağışı, yani donör olmam için, eğer kıymetli hekimlerimiz kriterleri sağladığını düşünürse, seve seve elimden geleni yapmaya hazırım. İnşallah böylece birkaç insanın hayatına dokunurum, bu da beni çok mutlu eder. Belki bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ancak yeni başlangıçlar için moral olacak. Hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmadan, moralimizi yüksek tutacağız inşallah.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARINA GÖZÜNÜZ GİBİ BAKIN”

Hayatta her şeyin yeri doluyor, eksik veya tam olarak doluyor ama bir şekilde doluyor, tek bir şey dolmuyor, o da canımız. Kendimizi, sevdiklerimizi, etrafımızı korumak için bu işi ciddiye alın. Bana bir şey olmaz demeyip tüm korunma çözümlerini uygulamak lazım. Belki de en önemlisi, bizim için kendinden, ailesinden vazgeçmiş tüm sağlık çalışanlarımıza gözünüz gibi bakın. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Sizleri sevgi ve özlemle kucaklıyorum” şeklinde konuştu.

Fatih Terim 23 Mart Pazartesi günü gittiği hastanede test yapıldıktan sonra corona virüsüne yakalandığını öğrendi. Terim 30 Mart Pazartesi günü ise hastaneden taburcu edilip, evinde karantinaya alınmıştı.