Arsenal, Aubameyang’ı gözden çıkardı! Real Madrid devrede…

Arsenal ile sözleşmesi gelecek sezon sona erecek olan Pierre Emerick Aubameyang’ın yeni sezon öncesinde İngiliz ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Corona virüsü nedeniyle ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalan Londra ekibi, gelecek yıl sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki futbolcunun satışını gerçekleştirip bonservis ücreti kazanmayı planlıyor.

Gabonlu golcünün Arsenal ile yeni sözleşme imzalamaya yanaşmaması üzerine İspanyol devi Real Madrid’in devreye girdiği ve yeni sezon öncesinde transferi noktalamak istediği iddia edildi.

İspanya’nın Sport gazetesinde yer alan habere göre; Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane da yıldız futbolcuyu yaz transfer dönemindeki hedefleri arasında ilk sıraya koymuş durumda.

Daha önce Barcelona’nın teklifine de olumlu bakan Aubameyang’ın Haziran ayına kadar kesin kararını vereceği öğrenildi.

2018’de Borussia Dortmund’dan 64 milyon Euro’ya transfer edilen tecrübeli golcü, Arsenal formasıyla çıktığı 97 maçta 61 gol atarak etkileyici bir performans sergiledi.