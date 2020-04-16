Arda Turan yeni doğacak çocuğunun adını açıkladı

Arda Turan, Haber Global’in canlı yayınına katıldı ve temmuz ayında doğacak ikinci çocuğunun adını açıkladı.

Eşinin temmuzda doğum yapmasını beklediğini belirten Arda Turan, “Salgın süreci zor bir süreç olduğu için dikkatli ve hassas davranıyoruz. Eşimin üstüne titriyoruz. Adı Asil Aslan olacak. İlk çoğumuzun ismini beraber karar vermiştik. Şimdiki ismi kendisi istedi ve ailelerimize de onaylattı benim de hoşuma gitti” dedi.

Arda Turan “Galatasaray transferi neden gerçekleşmedi?” sorusuna ise “Dünyanın halini görüyorsunuz. İlk derdimiz herkesin sevdiği şeylere kavuşması. Şu anda sadece kilo almayıp fit kalmaya çalışıyorum. Önce sağlık diyorum sonra umarım gönlümüzdeki yer olur” şeklinde yanıt verdi.