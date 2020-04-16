2003’te Prens’i reddetmişti… 300 milyon poundluk anlaşmayı yöneten kadın: Amanda Staveley

Amanda Staveley, Suudi Arabistan’ın veliaht prensi Mohammed bin Salman desteklediği konsorsiyumu yönetiyor. Staveley liderliğindeki bu konsorsiyum İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United’ı Mike Ashley’den satın almak üzere. Konsorsiyumun 300 milyon poundluk teklifi kabul edildi. Anlaşmanın tamamlanması halinde Newcastle United’ın Premier Lig’de zirveye oynayan takımlardan biri olması bekleniyor.

Söz konusu anlaşmanın kendisi kadar, konsorsiyumu yöneten Amanda Staveley de dünya gündeminin tepesine oturmuş durumda. Yorkshire doğumlu 47 yaşındaki Amanda Staveley’e 2013’te tedavisi olmayan ciddi bir beyin rahatsızlığıyla teşhisi konmuştu. Eski bir manken olan Staveley, York Dükü olan Prens Andrew ile birlikteydi. İki sene süren ilişkinin sonunda kraliyet ailesine girmek istemeyen Staveley, 2003 yılında evlilik teklifini geri çevirmişti.

Meet Amanda Staveley, the ex-model who turned down Prince Andrew's marriage proposal to make millions and buy Newcastle https://t.co/jQe8tFpeAW — The Sun – Newcastle (@SunNewcastle) April 15, 2020

Prensle tanışma

İkili, 2001 senesinde Staveley’nin sahibi olduğu bir sağlık merkezinde tanışmıştı. Andrew Edward o dönemde Britanya Büyükelçisi olarak görev yapıyordu. Güzel modelden etkilenen Andrew ilişki için ilk adımları attı. İkili güzel bir aşka yelken açtı. Staveley, Buckingham ve Sandringham Sarayları’na bile davet edildi. Kraliçe Elizabeth ve Prens Philip, Andrew için çok mutluydular ve bir sonraki aşamaya geçmeleri için çifti destekliyorlardı.

Ancak Staveley 2003 senesinde gelen evlilik teklifini kibarca reddetti. Andrew’a halen çok değer verdiğini söyleyen eski model, “Evlilik teklifini kabul etseydim özgürlüğümü terk etmek durumunda kalacaktım” diye konuşmuştu.

Huntington hastalığı

2011 senesinde İran asıllı Mehrdad Ghodoussi ile dünya evine giren Amanda Staveley’e, 2103 senesinde Huntington hastalığı teşhisi kondu. Yaşadığı rahatsızlık sebebiyle eşinin ve kendisinin büyük stres yaşadığını söyleyen Staveley, eşinin hayatını bu sebepten dolayı zorlaştırdığını kabul ediyor.

Anlayışlı bir eşi olduğunu söyleyen 47 yaşındaki iş kadını, “Eşim sevgi dolu ve anlayışlı biri. Hastalığı öğrendiğimde evliliğimizi bitirmek istemiştim. Ancak o buna hiç aldırış etmedi ve bana destek oldu” diyor.

Başarılı iş kadını

Staveley tüm bu yaşananları gölgede bırakabilecek bir kariyere sahip. Ünlü iş kadını sadece 16 yaşındayken Cambridge Üniversitesi’ne kabul edildi. Ancak aynı senelerde babasının kalp krizi geçirmesi ve annesinin Huntington hastalığının kötüye gitmesi başarılı gencin zor günler yaşamasına sebep oldu.

Ancak bu günlerin üstesinden gelen Staveley, 23 yaşında bir banka fonunu ikna ederek 180 bin pound değerindeki ilk restoranını açmayı başardı. Gece saat 04.00’e kadar çalıştığı günleri hatırladığından bahseden Staveley, o günlerde iş bağlantılarını kurmayı başardı. Özellikle Dubai’deki iş insanlarıyla sıkı ilişkiler kuran Staveley, hisse senedi piyasasında büyük ticari işler başardı. Kendisi günümüzde 120 milyon Pound’luk bir serveti yönetiyor.