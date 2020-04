2003’te Prens’i reddetmişti… 300 milyon poundluk anlaşmayı yöneten kadın: Amanda Staveley

Amanda Staveley, Suudi Arabistan’ın veliaht prensi Mohammed bin Salman desteklediği konsorsiyumu yönetiyor. Staveley liderliğindeki bu konsorsiyum İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United’ı Mike Ashley’den satın almak üzere. Konsorsiyumun 300 milyon poundluk teklifi kabul edildi. Anlaşmanın tamamlanması halinde Newcastle United’ın Premier Lig’de zirveye oynayan takımlardan biri olması bekleniyor.

Söz konusu anlaşmanın kendisi kadar, konsorsiyumu yöneten Amanda Staveley de dünya gündeminin tepesine oturmuş durumda. Yorkshire doğumlu 47 yaşındaki Amanda Staveley’e 2013’te tedavisi olmayan ciddi bir beyin rahatsızlığıyla teşhisi konmuştu. Eski bir manken olan Staveley, York Dükü olan Prens Andrew ile birlikteydi. İki sene süren ilişkinin sonunda kraliyet ailesine girmek istemeyen Staveley, 2003 yılında evlilik teklifini geri çevirmişti.

Meet Amanda Staveley, the ex-model who turned down Prince Andrew's marriage proposal to make millions and buy Newcastle https://t.co/jQe8tFpeAW

— The Sun – Newcastle (@SunNewcastle) April 15, 2020