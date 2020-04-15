Uzmanlar yanıtladı: Seyircili maçlar ne zaman başlayacak?

Corona virüs salgını nedeniyle hayat tüm dünyada durma noktasına geldi. Bundan etkilenenler arasında spor müsabakaları da var. Liglerin büyük bölümü askıya alınırken az sayıda ülkede maçlar seyircisiz olarak oynanmaya devam ediyor. Almanya Bundesliga’yı Mayıs ayında seyircisiz olarak yeniden başlatmayı planlıyor. Seyircili spor müsabakalarının ise yakın gelecekte oynanması zor gözüküyor. Uzmanlara göre dolu tribünlere karşı oynanacak bir maç için yaklaşık 18 ay daha beklemek zorundayız.

Emory Üniversitesi’nde görevli epidemiyolojist Dr Zach Binney, taraftarların maçlara gitmesi için önce corona aşısının geliştirilmesi gerektiğini belirtiyor.

“Epidemiyoloji bağlamında konuşmak gerekirse, bir topluluğa katılan her bir kişi riski artırır. 5 kişi 2 kişiden daha tehlikelidir, 10 kişi 5’ten, 500 kişi 10’dan… 60 bin ise çok çok tehlikelidir. Topluluğunuzda çok düşük bulaşma oranı olsa bile, 60 bin kişinin içindeki birkaç kişi büyük bir salgın riski oluşturabilir. Bir bilim adamı olarak yüzde 100 eminim demeyi hiç sevmem ama bundan yüzde 100 eminim ki elimizde bir aşı olana kadar dolu tribünlere dönemeyiz. Nokta. En iyi tahmin 18 ay, daha fazla da olabilir, daha az da olabilir.”

Aşının geliştirilmesinin 12-18 ay sürebileceğini ifade eden Güney Koreli profesör Karol Sikora ise bulaşma oranının yüzde 60’ı aşmasının ve nüfusta bağışıklığın artmasının ardından dolu tribünlerin geri gelebileceğini öne sürüyor. Ancak şu an yüzde 10-15’te olunduğunu belirten Sikora, o seviyeye gelmek için oldukça zamana ihtiyaç bulunduğunu söylüyor.