Tarık Hodzic: ‘Burak Yılmaz Galatasaray’ı uçurur!’

1982-84 yılları arasında Galatasaray formasını Fatih Terim'le birlikte terleten Tarık Hodzic, SÖZCÜ'ye konuk oldu. Muhabirimiz Mesut Yıldırım'a konuşan eski golcü, Cimbom'un yıldız isimlerine meydan okudu. 69 yaşındaki Hodzic, “Bizim zamanımızda gol atmak zordu. Şimdi sahaya çıksam Falcao, Gomis ve Diagne yedek otururdu. Şimdi takımda 15 yabancı var. Bizim kadromuz 15 kişiydi. Yabancılar paraya geliyor, biz futbol oynamak için vardık” dedi.

TERİM VİRÜSÜ DE YENDİ

Çok yetenekli Türk futbolcuların olduğunun altını çizen Aslan'ın efsane ismi, “Burak Yılmaz var mesela. Çok iyi oynuyor, ruhunu katıyor. Koy şimdi takıma Falcao'dan çok gol atar. Vedat Muriqi etkili bir forvet, her iki ayağına da kullanabiliyor ama büyük takım tecrübesi kazanması lazım. Fatih Terim kaptanımızdı. Virüse yakalandığını TV'den öğrendim. Kendisiyle konuştum; ‘Sen her zaman kazanıyorsun, yine kazanırsın' dedim. Yine şampiyon oldu” diye konuştu.