Newcastle United’ın satılışına corona etkisi… Dev düşüş!

İngiltere Premier Lig’de mücadele eden Newcastle United, el değiştiriyor. 1892 yılında kurulan siyah-beyazlı kulübün 13 yıllık sahibi Mike Ashley’nin, bir Suudi Arabistan konsorsiyumu ile fiyat konusunda anlaştığı belirtiliyor.

Suudi konsorsiyumun Newcastle United’ı, daha önce önerdiği rakamdan düşüğe satın alması bekleniyor. Newcastle United’ın satışında doğan fiyat düşüşünün, corona virüsü salgını sonrası futbol ekonomisinde oluşan değer kaybından olduğu iddia ediliyor.

Daha önce de Newcastle United’ı satın almak için 390 milyon Euro teklif eden Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF), bu kez satın alma işlemini 340 milyon Euro’ya tamamlayacak. The Guardian’da yer alan habere göre PIF’e, İngiliz şirketi Reuben Brothers ve Kanada şirketi PCP Capital da ortak olacak. PIF, hisselerin yüzde 80’ini satın alacakken, Reuben Brothers ve PCP Capital, yüzde 10 hisseye sahip olacak.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Newcastle United’ın sahibi ile Suudi Arabistan konsorsiyumu arasındaki 31 sayfalık anlaşma metni, İngiltere’de şirketlerin kaydını tutan Companies House’a gönderildi.