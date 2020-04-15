İtalya’da futbol tartışması alev alacak gibi! Lazio ‘mahkeme’ dedi!

İtalya Serie A’da Juventus ile şampiyonluk yarışı yapan ve son 12 haftaya girilirken 1 puan geride ikinci sırada yer alan Lazio, corona virüsü nedeniyle duran liglerin tamamlanmaması durumunda izleyecekleri yolu açıkladı.

Lazio Kulübü Basın Sözcüsü Arturo Diaconale, ligi mutlaka tamamlamak zorunda olduklarını belirterek, “Corona virüsünü futbolculardan ve çalışanlardan uzak tutabiliriz. Futbolcular genel olarak sağlıklı ayrıca maçlardan önce corona virüsü kontrolü yapılabilir” dedi.

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Ülke basınına konuşan Başkent ekibinin sözcüsü, “Lig tamamlanmazsa konu mahkemeye taşınacak. Bu futbolu mahveder ve şampiyonun yeşil sahada değil, mahkemede belirlenmesi adil olmaz” dedi.

İtalya Futbol Federasyonu da devletin vereceği karara göre lig maçlarını Mayıs ayında oynanmaya başlamasını umduğunu belirtmişti.