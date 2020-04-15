İskoçya’da oylama yapıldı, sezon iptal edildi, şampiyonlar açıklandı!

Corona virüsü nedeniyle spor müsabakalarına ara verilirken özellikle Avrupa futbolunda sezonun akıbeti merak konusu olmaya devam ediyor. Kulüpler, federasyonlar ve UEFA sezonun kalanı için yaz aylarını işaret edip iptal fikrini rafa kaldırırken İskoçya’dan farklı bir karar çıktı.

İskoçya’da Championship, League One ve League Two takımları bir oylama gerçekleştirdi. 42 takımın oy kullanırken yüzde 81’le sezonun iptal edilmesine karar verildi. Buna göre Championship’te Dundee United, League One’da Raith Rovers ve League Two’da ise Cove Rangers şampiyon ilan edildi.

SPFL (İskoç Profesyonel Futbol Ligi) yönetimi kararın ardından takımlara szon sonu ödemelerinin yapılacağını ve bunun kulüpler için bir can simidi niteliği taşıdığını ifade etti.

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Şampiyon belli ama…

Üç ligin de şampiyonu belirlendi ancak üst lige çıkanlar ve alt liglere düşenler henüz resmen tescil edilmedi. Bilindiği üzere İskoçya’da Premier League’in akıbeti henüz belli değil.

UEFA ise, Belçika örneğinden yola çıkılırsa, en üst liglerde maçlar sahada tamamlanmadan tescil edilen sıralamaları kabul etmeyecek ve o liglere yeni sezonda Avrupa kupalarında yer vermeyecek.

İskoçya’da Premier League’in yapılandırılması ve takım sayısının artırılması gündeme gelirken düşenler ve çıkanlarla ilgili nihai kararın buna göre verileceği düşünülüyor. Öte yandan 23 Nisan’dan sonra verilen tescil kararları ile ilgili olarak UEFA’nın gelecek sezon için yaptırımda bulunmayacağı da konuşuluyor.

Bu sebeple 23 Nisan’da SPFL’in Premier League ile kararını 23 Nisan’dan sonra vermesi bekleniyor.