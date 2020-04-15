Geraint Thomas ‘corona’ya karşı 36 saat pedal çeviriyor!

Team Ineos için yarışan 2018’in Tour de France galibi Britanyalı bisikletçi Geraint Thomas, NHS’e (Ulusal Sağlık Servisi) yardım için pedal çeviriyor.

Corona virüsü ile mücadele kapsamında bağış toplamak için 12’şer saatten toplamda 36 saat boyunca Cardiff’teki evinin garajında sanal bisiklet ve koşu platformu Zwift üzerinden sabit bisikletinde pedal çevirecek olan Thomas “Alpe d’Huez ve Ventoux’a tırmanmak daha kolay olurdu… Burada çok durağan” dedi.

33 yaşındaki Galli, çarşamba günü ilk 12 saatine başlarken “Elbette başka hareketlilikler de olacak, röportajlar vereceğim, insanlar da bana katılabilecek ancak 12 saat boyunca garajda pedal çevirmek yolda olmaktan epey farklı olacak” diye konuştu.

İLGİLİ HABER Fransa Bisiklet Turu ertelendi

‘Sabah kalkınca ‘Ne yapacağım ben’ dedim ama…’

“Alpe d’Huez’de keskin virajlar var ama bu da kendi içinde farklı bir meydan okuma” diyen Thomas, “Sabah kalktığımda ‘Ne yapacağım ben’ dedim ama yapılan bağışları düşündükçe her şeye değecektir umarım. Haberleri görüyorum… Herkesin fedakarlıkta bulunması harika ben de kendi çapımda küçük bir fark yaratmak istedim” ifadelerini kullandı.

36 saatin ilk 12’sini tamamlayan Geraint Thomas’ın “G’s NHS Zwift Shifts” adlı 6 gün önce açtığı bağış kampanyasında 100 bin Pound’un üzerinde bağış toplandı.