Fransa Bisiklet Turu’na da corona virüsü engeli ufukta gözüktü!

İtalya ve İspanya ile birlikte dünyanın en prestijli üç bisiklet turundan biri olarak gösterilen, çoğu otoriteye göre de bu üçlü içerisinde en prestijlisi olan Fransa Bisiklet Turu da tüm majör organizasyonlar gibi corona virüsü tehlikesiyle karşı karşıya.

Normal şartlarda 27 Haziran-19 Temmuz arasında düzenlenmesi beklenen ve bu yıl 107’ncisi gerçekleştirilecek olan Tour de France’ın ertelenmesine kesin gözüyle bakılıyor. Son olarak organizatörler belirlenen tarihlerde Tour’un düzenlenmesinin “imkansız” olduğunu belirtti.

UCI’ın (Uluslararası Bisiklet Birliği) Fransız yetkililerle temasta olduğu ve kesin kararın yakın zamanda verileceği bilgisi haber kaynakları tarafından paylaşılırken bu yıl Tour’u iptal etmek gibi bir planın gündemde yer almadığı da ifade edildi. Fransa Bisiklet Turu son olarak İkinci Dünya Savaşı nedeniyle 1946’da yapılamamıştı.

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Fransız basınında çıkan haberlere göre organizasyon için düşünülen tarih 29 Ağustos-20 Eylül tarihleri. Ancak net bir tarihin verilemeceği bu günlerde söz edilen tarih aralıklarının da kesin tarihler olarak görülmekten uzak olduğunun altı çizildi.

Antrenman için yeterli zaman şart…

Takımlar da konuyla ilgili açıklamalarda bulunurken ortak fikir antrenman tarihlerinin de gözetilmesi yönünde. Çalışmalarını optimum şartlarda gerçekleştiremeyen takımlar hayat normale döndüğünde Tour’a hazırlık için yeteri kadar zaman bırakılmasını da talep ediyorlar.