Frank de Boer: ‘Corona virüsü testimin pozitif çıkmasını tercih ederdim…’

Bir dönem Galatasaray’da da forma giyen ve şu an MLS ekiplerinden Atlanta United’ın teknik direktörlüğünü yapan Hollandalı eski yıldız savunmacı Frank De Boer corona virüsü ile ilgili ilginç bir açıklamaya imza attı.

Hollanda gazetesi AD’ye konuşan Frank De Boer, “Corona virüsü testim negatif çıktı ama pozitif çıkmayı tercih ederdim. Çünkü öyle olsaydı, şu anda tedavi olmuş, bağışıklık kazanmış olurdum” dedi.

De Boer, kulüp yöneticilerinden bir kişinin kendisini iyi hissetmemesi sebebiyle takım halinde test yaptırdıklarını ve testinin negatif çıktığını söyledi.

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49 yaşındaki çalıştırıcı ülkesi Hollanda’da sezonun başlamasını iple çektiğini söylerken, “Eğer oynanabilirse çok iyi olacak. Şampiyonluğu sahada kazanmak en doğrusu. Hollanda’daki kötü durumun yavaş yavaş düzelmeye başladığını söyleyebiliriz” sözlerini sarf etti.