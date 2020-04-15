Filip Novak’ın eğlenceli mutfak görüntüleri

Trabzonspor’un altyapısından yetişen Serkan Asan, karantina günlerini Trabzon’un Düzköy İlçesindeki evlerinde geçirirken, yaptığı lahana yemeği ile takım arkadaşı Filip Novak’tan mutfaktaki hünerlerini görmek istediğini iletmişti. Bunun üzerine kız arkadaşı Katerina ile birlikte mutfağa geçen başarılı oyuncu Çekya’nın geleneksel yemeği olan tavuk şinitzel hazırladı.

Novak, “Bugün geleneksel bir Çek Cumhuriyeti yemeği yapacağız. Bu yemekte tavuk şinitzel, yanında patates salatası ve tatlı olacak. Takım arkadaşı Doğan Erdoğan’ın mutfağını gördüm. Gerçekten kötüydü. Döner’i çok seviyoruz. Trabzon’da hep birlikte gittiğimiz bir yerimiz de var. Çok güzel yapıyorlar. Ayrıca pideyi de seviyorum” dedi.

Kamil Ahmet Çörekçi ve Ekuban’a tatlı verdiklerini ancak tabakları geri alamadıkları için takım arkadaşlarına taş atan Trabzonspor’un sol kanat oyuncusu Filip Novak, yemek pasını ise takım arkadaşı Gaston Campi’ye attı.