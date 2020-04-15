FIFA ertelenen ligler ile ilgili tarihi kararını 22 Nisan’da verecek

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sonrası Avrupa futbolu büyük bir darbe aldı. Liglere süresiz ara verilirken herkes sezonun tamamlanıp tamamlanamayacağını merak ediyordu. FIFA yaptığı yeni açıklama ile ligler ile ilgili tarihi kararın 22 Nisan’da alınacağını duyurdu. FIFA yöneticisi Evelina Christillin, sezonun geri kalan bölümüyle ilgili merak edilen soruları yanıtladı ve FIFA’nın ertelenen ligle ile ilgili karar vereceği kritik toplantının tarihini açıkladı. İşte FIFA’nın futbolun geleceği ile ilgili yaptığı açıklamalar…

“HÜKÜMETLERİN SÖYLEDİKLERİNİN DIŞINA ÇIKAMAZ”

Sağlık ve güvenlik önceliklidir. 5 büyük lig başta olmak üzere tüm ligler sezonu tamamlamak istiyor ancak kimse hükümetleri, yerel yetkililerin dediklerinin dışına çıkma amacında değil.

“TÜM AVRUPA AYNI MÜMKÜN DEĞİL”

İdmanlara devam etme konusu da yerel yetkililere bırakılmış durumda. Belli bir tarihte herkes başlayacak ancak tüm Avrupa’da aynı dönemde başlamasının mümkün olmadığını söyleyebiliriz.

“TOPLANTIDA KARAR TÜM FEDERASYONLARA İLETİLECEK”

22 Nisan tarihinde, Avrupa’daki 55 ülke federasyonu temsilcileriyle birlikte bir video konferans yapılacak. Orada alınacak kararları tüm federasyonlara ileteceğiz.

“AĞUSTOS’TA AVRUPA KUPALARI”

Avrupa Kulüpler Birliği ve UEFA ile birlikte çalışıyoruz. Bir yol haritası hazır. Öncelik sağlık, sonra ligi tamamlamak, en son da amacımız Ağustos ayında Avrupa Kupalarını noktalamak.

“EKONOMİK DESTEK VERİLECEK”

Daha büyük, daha karmaşık bir problem var ancak başkan Gianni Infantino, bu periyotta ekonomik olarak sorun yaşayan tüm kulüplere yardım edileceğini daha önce duyurdu, gerekli destek verilecek.