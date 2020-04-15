Fenerbahçe’de ‘Zorunlu’ karar! Ödemeler askıda…

Salgın nedeniyle tüm dünyada futbol sekteye uğrarken Fenerbahçe'nin mali sorunları da arttı. Yayıncı kuruluşun ödeme yapmaması ve nakit akışı konusunda yaşanan sıkıntının zirveye çıkması, sarı-lacivertli yönetimi kritik bir karar almaya itti. Buna göre futbolcu maaş ödemeleri için bekleme kararı alındı.

Gelirlerin adeta sıfırlanması nedeniyle alınan bu karar, futbolculara ve temsilcilerine iletildi. Yönetim, tüm oyunculara lig yeniden başlayana kadar ödeme yapılmayacağı bilgisini verdi. Ligler planlandığı gibi başladığında futbolculara maaşların ödeneceği belirtildi. Maaşlarda 2 ay geriden gelen Fenerbahçe'de alınan bu yeni karara futbolcuların nasıl tepki vereceği bilinmiyor.

Sarı-lacivertli kulüpte aynı sıkıntı basketbolda da yaşanıyor ancak EuroLeague yönetimi ile oyuncular, maaş indirimi konusunda pazarlık yapıyor.