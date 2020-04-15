Erol Bulut: Büyük takım çalıştırmaya hazırız

Süper Lig’e verilen arada ismi sıkça Fenerbahçe ile anılan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, TRT Spor’a önemli açıklamalarda bulundu. Büyük bir takım çalıştırmaya hazır olduklarını belirten Bulut, ”20 Nisan’da antrenmanlara yavaş yavaş başlayacağız” dedi. İşte Erol Bulut’un açıklamalarından satır başları:

“HER HOCANIN HEDEFİ OLMALI”

TRT Spor’a konuşan Erol Bulut, “Her zaman söyledim. Kendime ve ekibime güveniyorum. Verebileceğim şeylere güveniyorum. Her şeye her anlamda hazırım. Kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Her hocanın bir hedefi olmalı. Benim de hayallerim ve hedeflerim var. Herkesin büyük bir takımı çalıştırma hayali vardır” sözlerini kullandı.

“20 NİSAN’DA ANTRENMANLARA BAŞLAYACAĞIZ”

“Umarım her şey normale dönünce lig başlangıcına göre çalışmalarımızı sürdürmeyi düşünüyoruz. Aslında başlamıştık 5’li gruplar halinde ama şu an 2 haftalık izindeydik. 20 Nisan’da da antrenmanlarımıza yavaş yavaş başlayacağız.”

“DIEGO SIMEONE İLE AYNI SİSTEMDE OYNAMIYORUZ”

“Sosyal medyadan çok kıyaslama yapılıyor. Diego Simeone ile çok kıyaslıyorlar aynı tarzda oynattığımızı söyleyerek. Ama bence aynı sistemde oynamıyoruz. Biz defans değil, hücum yapmaya çalışıyoruz. Zaten bu sene Alanyaspor’a baktığınızda bunu görebiliyorsunuz. Hem defans hem hücum yapmaya çalışıyoruz. Defans yapmak sadece kale önünde kalmak değildir. Gol pozisyonlarını değerlendirebilsek çok daha farklı bir noktada olabilirdik.”

“SONUÇTAN MEMNUNUZ”

“Ben her zaman kendime çok güvendim. Malatyaspor’un teklifini de o yüzden kabul ettik. İlk sene ilk 10 içerisinde bitirdik, sonraki sene de Avrupa kupalarına gittik. Alanyaspor’da da iskelet bir kadro vardı, birkaç transferle iyi yerlere gelebilirdik. Transferler de iyiydi ve sonuçtan memnunuz.”

“İSTEĞİMİZ EN KISA SÜREDE BAŞLAMAK”

“Herkesin isteği bu ligin devam etmesi. FIFA da bütün liglerin bitmesini istiyor. Bizim şansımız; 8 maçımız var. 5-6 hafta içinde bitirebiliriz. Bir ihtimal seyircisiz de oynanabilir. İsteğimiz en kısa sürede başlamak.”

“KENDİME VE EKİBİME GÜVENİYORUM”

“Bu işe siz gelişmek, daha iyi olmak için başlıyorsunuz. Bir noktaya geldikten sonra da o teklifler gelebiliyor. Ben kendime ve ekibime güveniyorum. Verebileceğim şeylere güveniyorum. Türkiye’de olsun, Avrupa’da olsun büyük takım çalıştırmaya da hazırız. İlerlemeye çalışıyoruz.”

“SEZON SONU SÖZLEŞMEM BİTİYOR”

“Herhangi bir teklif yok şu an. Benim de zaten tek amacım sezonu Alanyaspor ile tamamlamak. Sezon sonu sözleşmem bitiyor doğru, ondan sonra işler nasıl seyredecek ben de göremiyorum. Burası mı olacak, başka bir takım mı olacak, göreceğiz.”

“BASKI FAKTÖRÜ ÇOK ÖNEMLİ”

“Biliyorsunuz Alanya deniz kenarında, çok güzel bir yer. Baskı yok. En önemli şeylerden bir tanesi de bu. Baskı faktörü çok önemli. Futbolcular burada olmaktan mutlu olunca, gerisi geliyor. Ben de futbolcularımdan memnunum.”

“50’YE YAKIN TESBİHİM VAR”

“Forma koleksiyonum var. 150’ye yakın formam vardır sanırım. Tesbihlere de bir ilgim var, doğrudur. Malatyaspor’dayken tesbih tutkusu başladı. Sonrası da geldi. Şu an 50’ye yakın tesbihim var.”