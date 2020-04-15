Cristiano Ronaldo tüm takıma mesaj atmış! ‘Haydi beyler…’

İtalya Serie A takımlarından Juventus’ta forma giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, corona virüsü ile mücadelede en fazla öne çıkan isimlerde biri oldu. Ülkesi Portekiz’e corona virüsü ile mücadele için daha önce 1 milyon Euro bağışta bulunan Ronaldo’nun, benzer bir yardım kampanyasını Milli Takım’da da başlattığı ortaya çıktı.

Cristiano Ronaldo’nun yardım kampanyasını, Portekiz Milli Takımı’ndan arkadaşı Bernardo Silva duyurdu. Bleacher Report’a video yoluyla verdiği röportajda Ronaldo’nun tüm takıma mesaj attığını ve EURO 2020 primlerinin bir kısmını bağış olarak gönderilmesini teklif ettiğini söyledi.

Milli Takım futbolcularının ortak konuşma grubuna attığı mesajı da paylaşan Bernardo Silva, olayı şöyle anlattı:

“Bundan bir ya da iki gün önce Ronaldo bize bir bağış fikriyle geldi. Biliyorsunuz takım olarak artık 2021’de düzenlenecek olan EURO 2020’ye katılma hakkı kazanmıştık. Ronaldo da ortak grupta yazdığı bir mesajda ‘Haydi beyler… EURO 2020 primlerimizin bir kısmını, corona virüsü ile mücadele eden kurumlara bağışlayalım‘ şeklinde bir öneri sundu. Öneri, tüm futbolcular tarafından kabul edildi. Böylece, EURO 2020 primlerimizin yarısını bağışlama kararı aldık.”