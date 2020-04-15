Cirit sporcusu, toplu taşıma yerine atını kullanıyor

Aziziye ilçesine 8 kilometre uzaklıktaki Ömertepe Dilimli köyünde yaşayan Ilıca Termal Atlı Spor Kulübü sporcusu İsa Ula, corona virüse karşı toplu taşıma aracı yerine atını kullanıyor. 3 çocuk babası Ula, ilçe merkezine alışveriş yapmak için Okçu adını verdiği atıyla gidiyor.

“HASTALIK NEDENİYLE MAÇLARIMIZ İPTAL EDİLDİ”

Vatandaşların meraklı bakışları arasında atını market önündeki ağaca bağlayıp alışveriş yapan İsa Ula, corona virüsle mücadelede herkesin kurallara uyması gerektiğini söyledi. İsa Ula, “Yıllardır cirit oynuyorum. Ama hastalık nedeniyle maçlarımız iptal edildi. İlçe merkezine gitmem gerektiğinde halk otobüsünü kullanmıyorum. Evimin önündeki ahırda duran atımla gidiyorum. Hem atım antrenman yapmış oluyor hem ben kendimi daha güvende hissediyorum. Günümüzde en güvenli yolculuk bu. Salgın nedeniyle köyümüzden çıkmıyoruz. Sadece tarlalarımızın ekimini yaparken çıkıyoruz. Beni atla alışveriş yaparken görenler şaşırmıyor değil” diye konuştu.