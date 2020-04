Çinli futbolcu plakayı değiştirdi, kulüpten kovuldu!

Çin Süper Ligi’nin güçlü ekiplerinden Guangzhou Evergrande ilginç bir olay yaşandı. Çin Milli Takımı forması da giyen 33 yaşındaki futbolcu, aracının plakasında bir harfi değiştirirken görüntülendi ve yaptığı bu hareket sonunda takımdan kovuldu.

Guangzhou Evergrande Taobao Football Club of Chinese Super League fired 33-yr-old player Yu Hanchao after he was caught on video altering his license plate on April 14. Yu was also given a 14-day detention by Guangzhou police. pic.twitter.com/FyLQOsOhcZ

— Sports China (@PDChinaSports) April 14, 2020