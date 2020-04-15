Cesc Fabregas’dan poşet çay akımı!

Dünyayı saran corona virüsü salgınından dolayı futbolcular, vakitlerini evlerde değişik aktiviteler yaparak geçiriyor. Onlardan birini de Monaco’nun İspanyol futbolcusu Cesc Fabregas gerçekleştirdi.

Fabregas sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, poşet çayı ayağıyla bardağa atmaya çalıştı. 32 yaşındaki futbolcu başarılı bir şekilde poşet çayı bardaktan geçirdi.

Bu video ile dikkat çekmek istediğini belirten İspanyol futbolcu, corona virüsünden dolayı sağlık hizmetlerinin eksikliklerine yardım toplamak için futbolcu arkadaşlarına çağrıda bulundu.