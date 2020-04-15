Berna Gözbaşı: Oynadığımız maçların parasını istiyoruz

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’un Başkanı Berna Gözbaşı, ligde oynadıkları maçların parasını istediklerini söyledi. Ligden düşme hattında yer alan bir takımın başkanı olarak ligden düşme kalsın diyemeyeceğini belirten Gözbaşı, “Oynanmadan tescil haksızlık olur” dedi.

FIFA Başkanı Gianni Infantino’ya mektup yazdığını belirten Gözbaşı “Bu zor süreç başladığında FIFA Başkanı Gianni İnfantino’ya mektup yazdım; ‘Dünya futbolu olarak zor bir süreçten geçiyoruz ama görüyorum ki kurullarınız full mesai ile ceza kesmeye devam ediyor’ dedim. Hem FIFA hem de UEFA bu dönem kulüplerin yaralarını sarmak için ciddi bir fon ayırmak zorunda” ifadelerini kullandı.

Berna Gözbaşı, yYayıncı kuruluş ile yaşanan kriz hakkında ise şunları söyledi:

“Kulüplerin zararı büyük. Kimisinin yüzde 10, kimisinin yüzde 50. Ama ortalama öngörümüz yüzde 30’luk bir kayıp olacağı yönünde… Futboldaki tüm unsurlara aile olarak bakıyoruz. Digiturk de bu ailenin parçası. Ekonomik yapıya baktığınız zaman kulüplerin gelirlerinin çoğunluğu yayın ihalesinden geliyor. Yayıncı kuruluş mart ayında oynanan 3 haftalık ve iki erteleme maçının ödemesini yapmayı reddetti. Bütün kulüpler de buradan gelecek paraya göre oyuncu ödemelerini yapacaktı. Oynanmayan bir ligle ilgili opsiyon kullanabilirsiniz. Ama oynanmış bir ay için ‘Ödeme yapmıyoruz’ demek, biz kulüpleri ve futbol ailesini rahatsız etti. Biz oynanan maçların parasını istiyoruz. Başka bir beklenti yok. Kulüpler sene başında ülkedeki ekonomik koşullardaki zararı paylaşmak adına indirimi kabul etmişti. Biz anlayışlı ve sorumlu davranırken yayıncı kuruluşun aynı hassasiyette olmaması hoş karşılanmadı.”