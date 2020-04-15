Arsenal’dan alkışlanacak hareket! Maç günü işçileri paralarını alacak

İngiltere Premier League ekiplerinden Arsenal, corona virüsü ile mücadele sürecinde alkışlanacak hamleler yapmaya devam ediyor. Daha önce ihtiyaç sahiplerine ciddi miktarda bağış yapıldığını açıklayan Arsenal, çalışanlarının da maaşlarında herhangi bir kesintiye gitmiyor.

Londra ekibi aynı zamanda sadece Emirates’te maç oynandığında görev yapan maç günü işçilerine de mayıs ayının sonuna kadar ödeme yapılacağı belirtildi.

Arsenal’ın kalan dört iç saha maçı için ödeme alacak olan maç günü işçileri yazın maçlar oynandığı takdirde ekstra ödeme de alacaklar. Öte yandan kulübün yönetim kurulu maaş kesintisine gittiklerini açıkladı. Buna göre yönetim kurulu üyeleri gelecek 12 ay boyunca maaşlarının üçte birinden vazgeçti.

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Oyuncularla görüşmeler sürüyor…

Oyuncuların maaş kesintisi yapmayı reddettiği iddiası üzerine de bir açıklamada bulunan Arsenal yönetimi görüşmelerin özel olarak devam ettiğini ve nihai karar oluşmadan herhangi bir açıklama yapmayacaklarını belirtti.

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Liverpool ve Tottenham gibi İngiliz devleri hükümetin Corona Virüsü İş Koruma Fonu’nu kullanarak çalışanlarını ücretsiz izne çıkarmaya yeltense de taraftarların yoğun baskısı sonucunda iki dev kulüp bu kararından dönmek zorunda kalmıştı.

Arsenal ise kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile kimseyi ücretsiz izne çıkarmak ve hükümetin fonuna başvurmak gibi bir düşüncelerinin olmayacağını ifade etti.