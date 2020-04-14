Sergiy Stakhovsky: ‘Avustralya Açık maçını kaybetmem için 100 bin dolar teklif edildi’

Bir dönem tenis dünyasında en iyi 40 isim arasında yer alan Ukraynalı tenisçi Sergiy Stakhovsky, ülkesinde bir televziyon kanalına verdiği röportajda çarpıcı itirafta bulundu.

2009 yılında Avustralya Açık’ta oynayacağı ilk tur maçı öncesinde kendisine şike teklifi yapıldığını söyleyen Stakhovsky, “Arnaud Clement ile oynadığım maçı kaybetmem için bana 100 bin Dolar teklif edildi” sözleriyle tenis dünyasını sarsan bir itirafta bulundu.

Teklifi kabul etmediğini söyleyen ancak maçı kaybeden Stakhovksy, “Bu teklifi yapanlardan iki kişi turnıvanın yatırımcıları tarafından destekleniyordu. 2-1 öne geçtikten sonra maçı kaybettim. Sahadan ayrılırken onları orada görseydim raketimle vuracaktım” dedi.

Konuyu Tenis Dürüstlük Birimi (TIU) ile tartıştığını söyleyen Stakhovsky, “Maçtan sonra TIU’ya gittim ve bu teklifi yapanların kim olduklarını sordular. Ben de, ‘Bekleyin, ailemi korumaya hazır mısınız? Çünkü o piyon ve arkasındaki insanlar tehlikeli. Bütün ailem Ukrayna’da’ dedim” şeklinde konuştu.

Yetkililerin “Sana hiçbir şeyi garanti demeyiz” dediğini aktaran Stakhovsky, Clement ile yonadığı maçı 6-3, 2-6, 4-6, 6-2 ve 6-1’lik setlerle kaybetti. Stakhovsky, 2013 yılında Wimbledon’da 2. Tur’da karşılaştığı İsviçreli tenisçi Roger Federer’i eleyerek en iyi 40 tenisçi arasına adını yazdırdı.

Öte yandan Stakhovsy geçtiğimiz günlerde Tesla CEO’su Elon Musk’a bir mesaj yollayarak corona virüsü salgını nedeniyle ülkesi Ukrayna’ya yardım etmesini talep etti.