Real Madrid’den Mane için müthiş teklif!

İspanya La Liga devi Real Madrid’de teknik direktörü Zidane gözdesi Sadio Mane’yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor…

Liverpool ile 2023’e kadar sözleşmesi devam eden Mane için 150 milyon Sterlin’i gözden çıkaran Real Madrid sezon sonunda transferi bitirmek istiyor. Avrupa’da oldukça ses getirecek bu transferin gerçekleşmesi PSG’nin yıldızı Mbappe’nin Liverpool’a gelmeyi kabul etmesine bağlı.

MANE GİDERSE MBAPPE İÇİN YOL AÇILACAK

The Sun’da yer alan habere göre; Premier Lig’de bu yıl şampiyonluk yarışını açık ara önde götüren Liverpool Mane’nin takımdan ayrılması durumunda PSG’nin süper starı Kylian Mbappé için girişimlere başlayacak.

Mbappe’nin maliyetini karşılamak için Mane’den gelecek paraya ihtiyacı olan Liverpool haftalık kazandı 400 bin Sterlin’i bulan yıldız oyuncu için sponsor desteğini de devreye sokacak.

Finansal durumunu yükselişe geçiren İngiliz ekibi geçtiğimiz şubat ayında 42 milyon Sterlin kar yaptığını açıklamış ve 533 milyon Sterlin ciro ile rekor kırmıştı.