MLS’in mayıs ortasında sahaya dönüş planı suya düştü!

ABD’nin profesyonel futbol ligi MLS askıya alınan sezonu oynatma planlarına sahip olsa da corona virüsünün ABD’yi etkisi altına almasının ardından sezonun akıbeti de yeniden tartışma konusu oldu.

Mayısın ortasında sezonun devam etmesi öngörülse de bunun hiç gerçekçi olmadığı şimdi anlaşılıyor. MLS’ten yapılan açıklamada “Mayısın ortasında maçlara devam etmeyi planlasak da federal ve yerel sağlık otoritelerinin yönlendirmelerine göre bu durumun ihtimal dahilinde olmadığı gözükmektedir” dendi.

‘Hedefimiz mümkün olduğu kadar oynamak…’

“Hedefimiz hala sezonu noktalamak için zamanımız varken mümkün olduğu kadar fazla maç oynamak şeklinde. Ancak artık bunun oldukça zor olduğunu anlıyoruz” denen açıklamada “Her gün tıp uzmanlarından yeni bilgiler öğreniyoruz ve bu süreçte gelecek haftalarda ne zaman maça çıkabileceğimize dair daha detaylı açıklama yapabileceğimizi umuyoruz” ifadeleri yer aldı.

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MLS takımların 24 Nisan’dan sonra sınırlı da olsa tesislerinde antrenman yapabileceğini belirtiyordu ancak bu da mümkün olmayacak. Son açıklamalara göre ABD’de corona virüsü vaka sayısı 603 bin 59 oldu. Ölü sayısı ise 25 bin 143’e yükseldi.