Messi’den sağlık çalışanlarına mesaj

İspanyol devi Barcelona’da forma giyen Lionel Messi, geçtiğimiz hafta kutlanan Dünya Sağlık Çalışanları Haftası’nı unutmadı. Yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından hem İspanyolca hem de İngilizce paylaştığı mesajda, corona virüsü sürecinde yaptıkları için sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
Lionel Messi, mesajında “Dünya Sağlık Çalışanları haftası sona erdi. UNICEF ile birlikte yaptıkları işi takdir ettiğimi söylemek istiyorum. Ailelerinden uzun süre uzak kalan isimsiz kahramanlar sayesinde bizim ailelerimiz güvende kalabiliyor. Her şeye rağmen, hamile kadınlarla ilgilenmeleri, gençleri ve çocukları corona virüsünden korumaları nedeniyle sağlık çalışanlarına en derin takdirlerimi sunarım” ifadelerini kullandı.
İşte Lionel Messi’nin paylaştığı mesaj:
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Ayer terminaba la Semana Mundial de los trabajadores de Salud y, junto a @unicef , quiero hacerles llegar mi más profundo agradecimiento por la tarea que realizan. Héroes anónimos que soportan largos días y noches lejos de sus familias, para que las nuestras estén a salvo del # COVID19. Por continuar, pese a todo, su noble compromiso de cuidar a las mujeres embarazadas, y mantener a las niñas, niños y adolescentes protegidos. _______ Yesterday the World Health Worker Week came to an end and, together with @unicef, I want to express my deepest gratitude for the work they do. Anonymous heroes who endure long days and nights away from their families, so that ours can be safe from #COVID19. For continuing, despite everything, their noble commitment to caring for pregnant women, and keeping children and adolescents protected. #YoMeQuedoEnCasa #StayAtHome #Unicef