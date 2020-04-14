Messi’den sağlık çalışanlarına mesaj

İspanyol devi Barcelona’da forma giyen Lionel Messi, geçtiğimiz hafta kutlanan Dünya Sağlık Çalışanları Haftası’nı unutmadı. Yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından hem İspanyolca hem de İngilizce paylaştığı mesajda, corona virüsü sürecinde yaptıkları için sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Lionel Messi, mesajında “Dünya Sağlık Çalışanları haftası sona erdi. UNICEF ile birlikte yaptıkları işi takdir ettiğimi söylemek istiyorum. Ailelerinden uzun süre uzak kalan isimsiz kahramanlar sayesinde bizim ailelerimiz güvende kalabiliyor. Her şeye rağmen, hamile kadınlarla ilgilenmeleri, gençleri ve çocukları corona virüsünden korumaları nedeniyle sağlık çalışanlarına en derin takdirlerimi sunarım” ifadelerini kullandı.

İşte Lionel Messi’nin paylaştığı mesaj: