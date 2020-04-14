Mbaye Diagne’den itiraf: ‘Corona virüsü çıktığı için gidemedim’

Club Brugge'de kiralık olarak sezonu tamamlayan Mbaye Diagne, Habertürk'e konuştu.

Senegalli futbolcu, “Çin, Brezilya, Kore ve Amerika'ya gidebilirdim. Brugge'den de ayrılmak istediğim için Çin uygun geldi. Orada hem oynayabilirim hem de daha önce yaşadığım için zor olmayacağını düşünmüştüm. Ama bu, corona virüsü çıktıktan sonra olmadı” dedi.

Kariyerine Galatasaray’da devam etmek istediğini söyleyen Diagne, “Galatasaray'da istediğim performansı gösteremedim. Neler yapabileceğimi kanıtlamak, G.Saray'da kalmak istiyorum. Tek-çift forvet sorun olmaz. Falcao ile birlikte oynayabiliriz” ifadelerini kullandı.